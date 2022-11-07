ООН: Від російського вторгнення загинули щонайменше 6 490 цивільних

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Від повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 6 490 цивільних, поранення дістали 9 972 людини.

Про це повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини.

«Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари», — наголошується у повідомленні.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь, Ізюм, Лисичанськ, Попасна та Сєверодонецьк, де, за повідомленнями, зафіксовані численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 2 533 чоловіки, 1 731 жінка, 201 хлопчик і 168 дівчаток, тоді як стать 34 дітей і 1 828 дорослих поки не вдалося встановити.