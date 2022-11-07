Найвища у світі жінка вперше сіла у літак — для цього авіакомпанія прибрала шість сидінь

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Guinness World Records

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines прибрала шість місць на рейсі зі Стамбулу до Сан-Франциско, аби дозволити найвищій жінці у світі Румейсі Гельгі здійснити свій перший політ.

Про це повідомляє The Independent.

Це перший раз, коли Гельгі подорожувала літаком, оскільки через свій зріст (215,16 см) вона не могла літати як усі, сидячи. Турецькі авіалінії прибрали шість сидінь у літаку та встановили двометрову каталку, на якій Гельгі могла лежати протягом усього польоту.

«Це був мій перший політ, але не останній. Відтепер для мене буде великою честю та радістю літати у різні куточки світу з Turkish Airline. Сердечно дякую кожній людині, причетній до моєї подорожі. З любовʼю», — написала дівчина.

Високий зріст Румейсі Гельгі спричинений рідкісним генетичним захворюванням — синдромом Вівера. Хвороба сильно обмежує її рухи, змушує пересуватися в інвалідному візку, а ходити дівчина може тільки протягом короткого проміжку часу. Цей синдром дає тенденцію до швидкого росту, а також впливає на риси обличчя та спричинює певні труднощі у навчанні та фізичні порушення.

Дівчина є володаркою пʼяти світових рекордів Гіннеса за те, що має найбільші у світі руки, найдовший палець і найдовшу спину.