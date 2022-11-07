Церемонію вручення «Оскара» проведе Джиммі Кіммел

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Walt Disney Television / Flickr

Ведучий токшоу Джиммі Кіммел проведе цьогорічну церемонію вручення кінопремії «Оскар».

Про це пише The Guardian.

Кіммел уже двічі був ведучим заходу — у 2017 та 2018 роках. «Бути запрошеним вести церемонію «Оскар» втретє — це або велика честь, або пастка. У будь-якому випадку я вдячний за те, що мені запропонували так швидко після того, як усі кращі кандидати сказали «ні», — відреагував Кіммел. Церемонія нагородження відбудеться 12 березня 2023 року в Лос-Анджелесі.