Рада Європи у 2023 році збереться на свій четвертий в історії саміт

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Rock Cohen / Flickr

Рада Європи в травні 2023 року збереться на свій четвертий в історії саміт. Приводом для цього став напад військ росії на Україну.

Саміт пройде у Рейкʼявіку, повідомила премʼєр Ісландії Катрін Якобсдоттір.

«Рада оголосити, що 4-й саміт в історії Ради Європи відбудеться у Рейкʼявіку у травні 2023 року. Це буде важлива нагода для лідерів 46 країн-членів зустрітися і підтвердити відданість засадничим цінностям прав людини, демократії та верховенства права», — написала вона у Twitter.