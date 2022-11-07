ДТЕК: Аварійні відключення світла у Києві триватимуть ще дві доби
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Assosiated Press
Аварійні відключення електроенергії у Києві триватимуть ще дві доби. Щоб відновити більш-менш стабільне електропостачання потрібно близько двох тижнів.
Про це в ефірі телемарафону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
«За графіком ми зможемо постачати електроенергію в Київ через добу або дві. Це максимум, що ми можемо зробити у найближчий час [...]. Зараз є відключення і за графіком, і аварійні. Ця ситуація буде тривати до тих пір, поки не будуть відремонтовані лінії та інша інфраструктура для того, щоб передати електроенергію в Київ та до інших регіонів України», — сказав Сахарук.
- Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що українським енергетикам потрібно від 3 до 5 тижнів, щоб повернути «комфортний рівень» після російських ударів. Це за умови, що війська росії не завдадуть нових ракетних ударів.
- Обʼєднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. Від обстрілів постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури.
- Через атаку аварійні відключення світла в Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях тривають і досі. «Укренерго» повідомляє, що енергомережа країни ще досі не може відновити повноцінну роботу.