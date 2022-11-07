ЗМІ: «Кухар путіна» пригожин зізнався, що впливав на вибори у США
- Автор:
- Анна Холоднова
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Stringer /Anadolu Agency / Getty Images
Соратник президента рф володимира путіна, його «кухар» євген пригожин визнав, що впливав на хід виборів у Сполучених Штатах Америки.
Про це повідомляє видання Russia News.
«Ми втручалися, втручаємося і втручатимемося. Акуратно, точно, хірургічно та по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо відразу обидві нирки та печінку», — наводить відповідь пригожина повʼязана з ним компанія «Конкорд».
- 8 листопада 2022 у США відбудуться вибори. У них братимуть участь кандидати на всі 435 місць у Палаті представників та 35 зі 100 місць у Сенаті, а також обиратимуть губернаторів 39 штатів та територій країни.
- Росія використовує «фабрику тролів», більш відому як «Агентство інтернет-досліджень», для розповсюдження пропаганди в соціальних мережах. Вона завдає «ударів» по західних країнах і в зонах впливу росії. Масово про російських тролів заговорили після виборів президента США у 2016 році. Тоді в скандал через втручання у вибори потрапив Дональд Трамп, а Мінʼюст США офіційно звинуватив 13 працівників «Агентства», зокрема його гендиректора, «кухаря» путіна Євгена Пригожина, у втручанні.