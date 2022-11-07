ЗМІ: «Кухар путіна» пригожин зізнався, що впливав на вибори у США

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Соратник президента рф володимира путіна, його «кухар» євген пригожин визнав, що впливав на хід виборів у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє видання Russia News.

«Ми втручалися, втручаємося і втручатимемося. Акуратно, точно, хірургічно та по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо відразу обидві нирки та печінку», — наводить відповідь пригожина повʼязана з ним компанія «Конкорд».