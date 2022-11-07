СБУ повідомила про підозру митрополиту Вінницької єпархії упц мп
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Очільник однієї з єпархій Української православної церкви московського патріархату у Вінницькій області отримав підозру в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі серед вірян.
Про це повідомили в Службі безпеки України.
Слідство встановило, що митрополит розміщував відповідні публікації на своєму особистому сайті.
Священнослужитель отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
- 12 жовтня Служба безпеки України повідомила що викрила митрополита єпархії Української православної церкви московського патріархату на виправдовуванні агресії рф і розпалюванні міжконфесійної ворожнечі серед вірян. У нього провели обшуки.
- Служба безпеки України від початку повномасштабного вторгнення росії виявила 33 агентів і корегувальників вогню серед представників Української православної церкви московського патріархату.