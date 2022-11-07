ВВС: Поблизу Маріуполя викопали понад 1 500 нових могил

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Супутники компанії Maxar сфотографували масові поховання поблизу Маріуполя, які постійно збільшуються.

Про це пише ВВС.

Аналіз останніх знімків показав, що поблизу захопленого росіянами міста вирили понад 1 500 нових могил. Вони розташовані в Старому Криму, Мангуші та Виноградному.

Спеціалісти також проаналізували зображення селища Старий Крим. За оцінками експертів, тільки з травня по жовтень там викопали понад 4 600 могил.

Свідки розповіли, що могили можуть заповнювати тілами цивільних, знайденими під численними завалами. При цьому людей ховають без імен — на могилах лише номера і стать. Більшість тіл невпізнані.

Російська влада активно зносить знищені будинки, розбирає завали і намагається приховати свої злочини, таємно ховаючи тіла.