«Важливо залишатися тут». Посольство Великої Британії в Україні не планує евакуюватися з Києва

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Посольство Британії не планує евакуюватися з Києва, заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Про це вона повідомила в інтервʼю агентству Інтерфакс-Україна.

«Ні, евакуації не плануємо. Ми тут з безпекою, яка дає нам можливість бути тут. Я тут уже кілька місяців, я живу в цій війні, як ви живете в цій війні. Безперечно, справедливо сказати, що обставини нашого відʼїзду вже відрізняються від тих обставин, за яких ми вперше виїхали в лютому. І це не тільки тому, що ми вважаємо загрозу менш серйозною: вона все одно серйозна», — зазначила посол.

За її словами, співробітники посольства готові багато з чим змиритися, щоб виконувати свою роботу.

«Поки що планів залишати Київ немає. І я думаю, що для багатьох людей, мабуть, дуже важливо, щоб ми залишилися», — сказала вона.

За її словами, вона розуміє, що присутність посольства Британії в Києві важлива — як сигнал для багатьох українців і для деяких країн.