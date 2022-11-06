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Як інспектують українське зерно та чому події 2022-го прискорили розвиток зеленої енергетики. Провідні видання світу про війну 6 листопада

Автори:
Саша Свердлова, Антон Семиженко
Дата:

CNN

Про шість можливих сценаріїв розвитку російсько-української війни пише Insider. Хоча наразі рано говорити про завершення війни, а експерти вважають, що путін не зупиниться до перемоги, видання описує:

Російсько-українська війна може стати поштовхом для розвитку зеленої енергетики, пише в есеї на The Economist виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол. Він вважає, що спричинена росією енергетична криза в довгостроковій перспективі змінить енергополітику у всьому світі. Дані МЕА свідчать, що чимало країн вже почали більше вкладати в технології чистої енергії. Економічні аргументи виявилися переконливішими за кліматичні: наразі сонячна та вітрова електростанції є найдешевшими енергетичними установками в більшості країн, пише Бірол. Звичайно, аргументи безпеки також важливі, адже світ побачив згубні наслідки енергетичної залежності від рф. Агентство прогнозує, що до 2050 року частка викопного палива в світовій енергетиці впаде з 80 до 60 відсотків, та й цього не буде достатньо, щоб уникнути наслідків кліматичних змін. Серед інших проблем, які вбачає Бірол, є ризик розриву довкола енергетики та клімату між розвиненими економіками та країнами, що розвиваються. Щоб не допустити цього, Бірол пропонує три основних кроки: по-перше, переконатися, що всі усвідомлюють відповідальність росії за енергетичну кризу. По-друге, більш розвинені країни мають допомогти країнам, що розвиваються, нарощувати технології чистої енергії. По-третє, багаті країни мають виконати зобовʼязання перед біднішими державами щодо кліматичного фінансування.

Про можливу роль Індії в досягненні миру в Україні пише The New York Times. Індія прагне більшого геополітичного впливу та має робочі взаємини як із росією, так і з Заходом. Зокрема, країна зіграла важливу роль в «зерновій угоді», допомігши «продати» цей план росії. Індійські урядовці вже обговорюють можливу роль держави в миротворчих зусиллях, коли для них буде простір. За джерелами видання в уряді Індії, раніше цього року французький президент Емманюель Макрон пропонував ідею проведення переговорів із залученням лідера Індії Нарендри Моді. Директор Центру азійських досліджень Джефф Смітт також вважає, що Індія була б сильним кандидатом для посередництва в потенційних перемовинах у ролі третьої сторони. Для Індії це означало б посилення впливовості на світовій арені й навіть наближення до постійного місця в Раді Безпеки ООН, пише видання.

Репортаж із гавані під Стамбулом, де експерти з ООН, Туреччини, України та росії оглядають кораблі з українським збіжжям, опублікувало видання NPR. Тут, у Мармуровому морі, інспекції переважно перевіряють, чи справді у вантажі лише зерно або зернові продукти. З міркувань безпеки кореспондентам видання не дали сфотографувати чи назвати українських та російських фахівців, які беруть участь у перевірках. Як пояснює NPR, «це може роздратувати радикально налаштовані частини суспільства обох країн, які обурені самим лише фактом, що десь Україна з росією мають співпрацювати». Журналісти побували під час інспекції на кораблі «Царевич», відзначивши, що перевірка за участі українських та російських фахівців проходила в атмосфері «професіоналізму». У дні, коли росія вийшла із «зернової угоди» через удари по своїх військових кораблях у Чорному морі, інспекції обох країн не працювали й усю роботу виконували інспектори від Туреччини й ООН, через що потік вантажів сповільнився. Зараз він відновився, однак дія угоди спливає 19 листопада, і чи продовжить росія в ній участь, наразі невідомо.

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