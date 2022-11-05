У Мадриді екоактивістки приклеїли себе до картин Франсіско-Хосе де Гої

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У Мадриді дві екоактивістки приклеїли себе до рам двох картин іспанського художника Франсіско-Хосе де Гої в Музеї Прадо.

Про це повідомляє digi24.

Картини «Маха оголена» та «Маха одягнена» залишилися неушкодженими. Протестувальниці написали на стіні між двома картинами «+1,5 °C».

Поліція затримала активісток. Їм оберуть запобіжний захід.

Ця акція є «знаком протесту» проти «підвищення глобальної температури, що призведе до нестабільного клімату із серйозними наслідками для всієї земної кулі», наголошують в Extinction Rebellion.