NYT: Вашингтон розглядає міністра фінансів Канади Христю Фріланд як наступного генсека НАТО

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США вбачають наступним генсеком НАТО міністра фінансів Канади Христю Фріланд з українським корінням. Термін повноважень чинного глави НАТО Єнса Столтенберга має закінчитися восени 2023 року.

Про це повідомляє газета The New York Times із посиланням на американських посадовців, які обізнані з перебігом обговорення цього питання.

Хоча офіційні особи попередили, що це лише початок, і дуже часто імена, які виринають першими, не витримують переговорів між 30 членами НАТО, вони сказали, що у Вашингтоні зʼявився один головний кандидат: Христя Фріланд — міністр фінансів Канади українського походження, яка до цього була міністром закордонних справ. Її переваги значні: вона знає англійську, французьку, італійську, українську та російську мови, керувала складними установами, вміє вести пресконференції та інші публічні виступи, а також стане першою жінкою і першою з-поміж канадійців, які колись очолювали НАТО.

Сполучені Штати не висувають американського кандидата, оскільки американський генерал традиційно є верховним головнокомандувачем союзників у Європі, але має сильний голос при виборі.

Євросоюз, своєю чергою, хотів би, щоб наступний глава НАТО був із країни-члена. Хоча європейці ще мають обʼєднатися навколо єдиного кандидата, у них також є кілька сильних конкурентів, серед яких жінки, зокрема Кая Каллас (премʼєр-міністр Естонії), Зузана Чапутова (президент Словаччини), Колінда Грабар-Кітарович (була президентом Хорватії з 2015 по 2020 рік і працювала в НАТО помічницею генерального секретаря з громадської дипломатії).

Є проблеми з усіма можливими кандидатами, і, можливо, припустив представник НАТО, що країни-члени могли б домовитися про продовження терміну повноважень Столтенберга ще на рік. Вибір також може бути ускладнений виборами навесні 2024 року виборами, коли будуть обирати нове керівництво Європейського Союзу. Це запускає процес глибокої конкуренції між державами-членами, оскільки вони розподіляють робочі місця.