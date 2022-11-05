ЗСУ знищили ще 600 російських окупантів

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Збройні сили України за добу знищили ще 600 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 75 440 військових.

Дані наводить Генштаб ЗСУ станом на ранок 5 листопада.

Втрати російської армії в техніці:

2 758 танків (+8 за минулу добу);

5 601 бойова броньована машина (21);

1 776 артилерійських систем (4);

391 реактивна система залпового вогню (без змін);

202 засоби ППО (1);

277 літаків;

260 гелікоптерів (2);

1 462 дрона (12);

399 крилатих ракет (2);

16 кораблів/катерів;

4 184 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (10);

155 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.