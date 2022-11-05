Новини

ЗСУ знищили ще 600 російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Збройні сили України за добу знищили ще 600 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 75 440 військових.

Дані наводить Генштаб ЗСУ станом на ранок 5 листопада.

Втрати російської армії в техніці:

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.