Міністр оборони: Україна налагодила виробництво снарядів для артилерії та мінометів, але не 155 калібру

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Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що «Укроборонпром» налагодив виробництво снарядів калібру 152, 122 і 120 мм, які використовуються артилерією та важкими мінометами. Наразі стоїть питання про нарощення обсягів виробництва.

Про це він розповів під час брифінгу.

Щодо нарощення виробництва, міністр сподівається, що вони збільшаться протягом кількох місяців. Наразі в Україні гостра потреба у виробництві боєприпасів стандарту НАТО калібру 155 мм. Саме їх використовує західна техніка.

«Ми маємо одну українську артустановку 155-го калібру — це «Богдана», вона пройшла перші випробування. У нас є прямий діалог із виробниками та, якщо й далі буде відбуватися виробництво цієї артсистеми, то під неї буде налагоджено і виробництво боєприпасів», — додав міністр.

За його словами, поки ЗСУ достатньо забезпечені 155-мм снарядами.

Крім цього, Резніков заявив, що головний виклик для оборонного комплексу — налагодження ремонту й обслуговування техніки та виробництво дронів усіх видів.

«Ми готуємося розвивати три рівні ремонту та обслуговування техніки. Це і броньована техніка, і міномети, і стрілецьке озброєння та інше. Перший рівень ремонту — у підрозділах на полю бою. Другий — ремонт середньої складності, що відбуватиметься на українських підприємствах, які до цього готові. І вже надто складний ремонт буде виконуватися за межами України, на підприємствах партнерів у Польщі, Словаччини, Чехії», — сказав міністр.

Інший виклик українського військово-промислового комплексу — це виробництво не тільки повітряних, але й морських і наземних безпілотників, а також засобів боротьби з ними.