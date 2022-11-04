На Київщині через відключення світла можливі перебої з водопостачанням

Новини

Issam Hammoudi / Unsplash

У Київській області через планові й аварійні відключення електроенергії можуть бути перебої з водопостачанням, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

«Майте вдома запаси питної та технічної води. Ми чинимо спротив і боремося з підступним ворогом. Наша витримка і згуртованість — це шлях до перемоги», — написав він у Telegram.

Тим часом, чатбот Yasno повідомив, що в Києві скасовано екстрені аварійні відключення світла. В усіх районах застосовуються лише стабілізаційні відключення за графіками.