Парламент ухвалив закон про бронювання чоловіків від мобілізації

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 7687 про бронювання від мобілізації військовозобов’язаних, що визначає категорії громадян (чоловіків), які не підлягають призову у військо.

За відповідний законопроєкт проголосували 290 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, у законі є дві ключові новації, про які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання: це надання повноважень уряду на розробку нового порядку бронювання, щоб включити критерії віднесення підприємств до критичних, а також дозволити бронювати працівників підприємствам, які є критично важливими для економіки та життєдіяльності населення.

Бізнес просив відвʼязати процедуру бронювання персоналу від мобілізаційних завдань і продовжити чинні бронювання ще на два місяці.

Загалом закон уточнює категорії військовозобов’язаних, які не підлягатимуть призову на період мобілізації та воєнного часу.

Закон передбачає, що працівники органів влади, місцевого самоврядування, визначених важливих підприємств і установ можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою. Порядок та критерії бронювання військовозобов’язаних визначаються Кабінетом міністрів.