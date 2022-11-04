До окупованого Криму за вісім років переїхали 800 тисяч росіян
- Автор:
- Софія Телішевська
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Mark Krutov / Twitter
За вісім років окупації на Кримський півострів незаконно переїхали близько 800 тисяч росіян.
Про це в коментарі Daily Mail повідомила постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева.
«Згідно з українським і міжнародним законодавством, якщо громадяни чужої держави нелегально перетинають кордон, їх потрібно примусово видворити. Тому якщо вони нелегали, то повинні повернутися до росії, виїхати з українського Криму після деокупації. Тільки тоді ці люди зможуть вимагати від Української держави право на перебування/проживання», — зауважила Ташева.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий «референдум про статус півострова».
- Президент росії 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу рф». Відтак росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому «референдумі» та запровадили санкції проти росії.