Дослідження: Через кліматичні зміни на Землі буде більше веселок

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Американські науковці зʼясували, що 2100 року частота появи веселок по всій земній кулі збільшиться на 5%.

Про це пише Science Alert.

Для цього науковці вивчили десятки тисяч фотографій веселок, що є у відкритому доступі на Flickr. Якщо на знімках було вказане місцезнаходження, ці зображення зіставляли з картами опадів, хмарного покриву та кута нахилу Сонця.

Потім штучний інтелект навчили прогнозувати зміни глобального клімату найближчими роками.

Дослідники виявили, що приблизно на 21—34% території суші веселок буде менше, а на 66—79% їх стане більше. Найчастіші та найяскравіші веселки можна буде побачити на Гавайських островах та в горах Тибету.