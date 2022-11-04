Північна Корея випустила близько 80 артилерійських снарядів у море

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Reuters

У ніч проти 4 листопада Північна Корея випустила близько 80 артилерійських снарядів по морській прикордонній зоні.

Про це пише Reuters із посиланням на представників Південної Кореї.

Там вважають дії КНДР порушенням міжкорейської угоди 2018 року. Напруженість між країнами зростає. Північна Корея 2 листопада запустила щонайменше 23 ракети. Одна з них впала неподалік узбережжя Південної Кореї. Сеул відповів власними пусками. Наступного дня КНДР випустила кілька балістичних ракет, у тому числі міжконтинентальну балістичну ракету, яка, імовірно, вийшла з ладу під час польоту.

Південна Корея та Сполучені Штати також заявляють, що КНДР завершила технічну підготовку до ядерного випробування. Про імовірні ядерні випробування Північної Кореї також попередив керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Вашингтон попросив Раду Безпеки ООН провести публічне засідання щодо Північної Кореї 4 листопада. Цю ініціативу вже підтримали Велика Британія, Франція, Албанія, Ірландія та Норвегія.