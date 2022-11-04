«Динамо» вилетіло з єврокубків, а «Дніпро-1» вийшов до плей-оф Ліги конференцій

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Київське «Динамо» програло турецькому «Фенербахче» в останньому поєдинку групового етапу Ліги Європи та вилетіло з єврокубків. Натомість «Дніпро-1», попри поразку, посів друге місце у своїй групі в Лізі конференцій та вийшов до плей-оф.

Першими свій поєдинок грали дніпряни. Вони грали проти нідерландського «АЗ». Першими забили саме нідерландці — вони відзначилися вже на 8-й хвилині. Але Артем Довбик на 39-й хвилині зрівняв рахунок.

Матч вже наближався до завершення, але на 87-й хвилині «Дніпро-1» таки пропустив гол. Поєдинок завершився із рахунком 1:2.

Дніпряни, попри поразку, все одно посіли друге місце у групі та зіграють у плей-оф Ліги конференцій.

Натомість «Динамо» втратило будь-які шанси вийти хоч кудись в єврокубках ще минулого туру, тож матч проти «Фенербахче» нічого не вирішував. Однак кияни все одно програли з рахунком 0:2 та посіли останнє місце у групі з одним очком.