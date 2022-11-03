У Нідерландах в одній із провінцій вирішили стріляти у вовків пейнтбольними кульками — вони перестали боятись людей

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У Нідерландах, у провінції Арнем у вовків будуть стріляти кульками з фарбою, щоб зробити їх менш ручними. Є побоювання, що вовки настільки перестають боятися людей, що можуть становити серйозну небезпеку.

Про це повідомляє BBC.

Відповідне рішення ухвалив уряд провінції після того, як у соціальних мережах зʼявилося відео, на якому вовк ходить повз родину в національному парку Хоге-Велюве. Пейнтбольні кулі обрали, аби рейнджери могли бачити, які з них потрапили. Є надія, що це також спонукає вовків триматися на відстані не менше ніж 30 метрів від людей.

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Заява місцевої влади не означає, що будь-яка людина з пейнтбольною рушницею може піти в парк і почати стріляти по вовках. Дата початку цього заходу поки невідома, і її проводитимуть люди, уповноважені на це. Згідно із червневим звітом, у країні проживає близько 20 дорослих вовків.

Екологічна організація Faunabescherming вже звинуватила співробітників парку в тому, що вони підгодовують вовків, бо якщо вони стануть надто ручними, їх можна буде класифікувати як «проблемних тварин» та вибракувати.