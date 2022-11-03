Росіяни обстріляли зерновий термінал у Миколаєві, який орендували китайці. МЗС України просить Китай натиснути на росію

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Alex Twose / Flickr

Російські війська обстріляли зерновий термінал у Миколаєві, який орендувала китайська корпорація. Тепер МЗС України просить Китай натиснути на росію, щоб вона припинила обстрілювати критичну інфраструктуру.

Про це у своєму Facebook написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Він розповів, що внаслідок російського ракетного обстрілу було знищено 17 тисяч тонн соняшникової олії на $26 мільйонів. Інший термінал, яким теж володіють китайці, перебуває під загрозою обстрілів.

«Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни росії проти України. Закликаємо китайську сторону вимагати від москви негайно припинити атаки на українську критичну інфраструктуру, щоб захистити в тому числі майно китайських підприємств», — зазначили в МЗС.