Колектив Довженко-Центру звинуватив Держкіно в рейдерстві

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Андрій Бойко / «Бабель»

Колектив Довженко-Центру звинуватив Державне агентство України з питань кіно у рейдерстві, після того як Держкіно призначило нову виконувачку обовʼязків директора.

«Державне агентство України з питань кіно здійснило повномасшабне вторгнення в Довженко-Центр та поставило свого «антикризового гауляйтера». Керівництво Держкіно на чолі з Мариною Кудерчук систематично підриває репутацію сталої інституції з міжнародним імʼям, яка робить вагомий внесок в культурну дипломатію, особливо під час війни; публічно ганьбить колектив Довженко-Центру; знецінює нашу роботу з українською кіноспадщиною; безпідставно звинувачує в бездіяльності, неефективному управлінні та неналежному виконанні обовʼязків», — сказано у заяві.

Дії Держкіно порівнюють з діями росії. Колектив Довженко-Центру звинувачує свій орган управління у маніпулюванні інформацією, захопленні території та призначенні маріонеткових керівників.

У колективі не визнають дії Держкіно та обіцяють чинити спротив.