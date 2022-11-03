Екоактивісти отримали місяць вʼязниці за приклеювання до картини Вермера «Дівчина з перловою сережкою»

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AP

Двоє бельгійських активістів, які приклеювались до культової картини Яна Вермера «Дівчина з перловою сережкою», отримали два місяці вʼязниці.

Про це пише Associated Press.

Згодом суддя в Гаазі скоротив термін покарання, тож чоловіки проведуть за ґратами один місяць. Третій підозрюваний має постати перед судом 4 листопада. Відповідно до правил конфіденційності, їхні імена не розголошують.

Прокурори Гааги заявили, що «мета активістів, якою б важливою ви її не вважали, не виправдовує засобів». Вони вимагали для протестувальників чотирьох місяців позбавлення волі.

Під час акції протесту у музеї «Мауріцхьойс» 27 жовтня активіст приклеїв голову до скла, під яким розташована картина, а інший вилив йому на голову банку томатного супу, а потім приклеїв руку до стіни поруч із полотном. Третій чоловік фільмував акцію протесту.

Картина вціліла, замінити довелося лише захисне скло. За день полотно повернули на місце.