У Купʼянську на Харківщині під російськими обстрілами загинула жінка

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Протягом доби 2 листопада російські окупанти обстрілювали міста Купʼянськ, Вовчанськ, селище Дворічна та інші населені пункти Купʼянського, Харківського та Чугуївського районів.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Купʼянську під обстрілом загинула 82-річна жінка. В однойменному районі одна людина отримала поранення. У Чугуївському районі поранені пʼятеро цивільних.

Біля села Олександрівка Богодухівського району на міну наїхав комбайн. Комбайнера госпіталізували з пораненнями. А біля села Гракове Чугуївського району на міні підірвався трактор. Тракторист загинув.