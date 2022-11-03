У Купʼянську на Харківщині під російськими обстрілами загинула жінка
- Автор:
- Анна Холоднова
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Протягом доби 2 листопада російські окупанти обстрілювали міста Купʼянськ, Вовчанськ, селище Дворічна та інші населені пункти Купʼянського, Харківського та Чугуївського районів.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
У Купʼянську під обстрілом загинула 82-річна жінка. В однойменному районі одна людина отримала поранення. У Чугуївському районі поранені пʼятеро цивільних.
Біля села Олександрівка Богодухівського району на міну наїхав комбайн. Комбайнера госпіталізували з пораненнями. А біля села Гракове Чугуївського району на міні підірвався трактор. Тракторист загинув.
- Державна служба з надзвичайних ситуацій створила мобільний застосунок для мінної безпеки. Він допомагатиме виявляти вибухонебезпечні предмети та повідомляти про них.