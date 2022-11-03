«Укрпошта» випускає марку з Кримським мостом
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Укрпошта
«Укрпошта» випускає марку з Кримським мостом, повідомив її очільник Ігор Смілянський.
Марка «Кримський міст на біс!» зʼявиться у продажу 4 листопада. Тираж — 300 тисяч маркових аркушів або 2,1 млн марок. Проте більш як 70 тисяч листів вже продано передзамовленням. Марки можна купити у всіх міських відділеннях «Укрпошти» та на сайті.
- Раніше Смілянський показував цю марку і казав, що її тираж буде 7 мільйонів. Ілюстрацію пошта розробляла спільно з художником Юрієм Шаповалом.