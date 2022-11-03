Генштаб: ЗСУ ліквідували 74 000 російських окупантів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Станом на 3 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 74 000 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 2 734 танки;
- 5 552 бойові броньовані машини;
- 1 755 артилерійських систем;
- 390 реактивних систем залпового вогню;
- 198 засобів протиповітряної оборони;
- 277 літаків;
- 258 гелікоптерів;
- 4 162 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 16 кораблів/катерів;
- 1 442 дрони оперативно-тактичного рівня;
- 155 одиниць спеціальної техніки;
- 397 крилатих ракет.