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Генштаб: ЗСУ ліквідували 74 000 російських окупантів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 3 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 74 000 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі: