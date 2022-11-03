Швейцарія надасть Україні майже $100 мільйонів на відбудову енергетичної інфраструктури

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Федеральна рада Швейцарії 2 листопада виділила 100 мільйонів швейцарських франків (майже $100 мільйонів) на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Про це йдеться на сайті уряду країни.

Там зазначають, що Швейцарія допомагає українським енергетикам закуповувати джерела енергії та запчастини, бере участь у ремонті систем кріплення рейок (для перевезення важких вантажів, таких як зерно) і надає гуманітарну підтримку.

Також Швейцарія шукає шляхи постачання в Україну додаткових видів допомоги: генераторів, насосів або установок для очищення води.

Федеральна рада подасть до парламенту запит про додаткові 76 мільйонів швейцарських франків для покриття цих витрат.