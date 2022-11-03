Швейцарія надасть Україні майже $100 мільйонів на відбудову енергетичної інфраструктури
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Федеральна рада Швейцарії 2 листопада виділила 100 мільйонів швейцарських франків (майже $100 мільйонів) на відновлення енергетичної інфраструктури України.
Про це йдеться на сайті уряду країни.
Там зазначають, що Швейцарія допомагає українським енергетикам закуповувати джерела енергії та запчастини, бере участь у ремонті систем кріплення рейок (для перевезення важких вантажів, таких як зерно) і надає гуманітарну підтримку.
Також Швейцарія шукає шляхи постачання в Україну додаткових видів допомоги: генераторів, насосів або установок для очищення води.
Федеральна рада подасть до парламенту запит про додаткові 76 мільйонів швейцарських франків для покриття цих витрат.
- Крім того, дванадцять країн будуть постачати Україні енергетичне обладнання, аби допомогти відновити критичну інфраструктуру. Україна вже домовилась про такі поставки від Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції.