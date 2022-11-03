КНДР запустила в бік Японії міжконтинентальну балістичну ракету. Імовірно, вона вийшла з ладу під час польоту

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Reuters

Північна Корея 3 листопада випустила кілька балістичних ракет, у тому числі міжконтинентальну балістичну ракету, яка, імовірно, вийшла з ладу під час польоту.

Про це пише Reuters.

Після першого запуску ракети жителів префектур Міягі, Ямагата і Ніігата у Японії закликали ховатися у закритих приміщеннях.

Інформаційне агентство Yonhap із посиланням на представників Південної Кореї зазначило, що міжконтинентальна балістична ракета КНДР зазнала невдачі під час польоту. Речник Міністерства оборони Південної Кореї відмовився підтвердити можливий збій, а міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада заявив, що його уряд втратив сліди ракети над Японським морем.

За словами віцеадмірала у відставці та колишнього командира флоту Морських сил самооборони Японії Йодзі Коди, втрата радіолокаційного відстеження снаряда вказує на невдалий запуск.

«Це означає, що в якийсь момент на траєкторії польоту у ракети виникли проблеми, і вона фактично розвалилася», — сказав він.

Хоча боєприпас впав у море між Корейським півостровом і Японією, уламки, які рухалися на високій швидкості, могли все одно пролетіти над Японією, додав Кода.