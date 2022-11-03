Віцепремʼєр Верещук: Зі звільнених територій України вже евакуювали 22 тисячі людей

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Українська влада вже евакуювала зі звільнених територій України 22 тисячі людей. Це переважно жінки з дітьми та пенсіонери.

Про це в ефірі телемарафону повідомила віцепремʼєр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Ми допомогли 22 тисячам людей евакуюватися. Є люди, які їдуть на деокуповану територію, а є люди, особливо жінки з дітьми, маломобільні та люди пенсійного віку, які евакуюються», — сказала вона.

За її словами, часто люди бояться евакуюватися через нерозуміння того, де їм жити, відсутність коштів тощо. Вона навела приклад у Харківській області, де місцева ОВА пропонує евакуацію до Харкова і розміщення, зокрема, у гуртожитках вишів, які вже для цього обладнані.

Верещук підкреслила, що щонайменше три області готові приймати людей, які висловили бажання виїхати з деокупованих територій.

«Тернопільська область у нас готова прийняти людей з евакуаційних поїздів, Львівська область і Полтавщина готові розмістити людей, щоб вони могли пережити зиму», — сказала вона.