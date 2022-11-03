Віцепремʼєр Верещук: Зі звільнених територій України вже евакуювали 22 тисячі людей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Українська влада вже евакуювала зі звільнених територій України 22 тисячі людей. Це переважно жінки з дітьми та пенсіонери.
Про це в ефірі телемарафону повідомила віцепремʼєр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
«Ми допомогли 22 тисячам людей евакуюватися. Є люди, які їдуть на деокуповану територію, а є люди, особливо жінки з дітьми, маломобільні та люди пенсійного віку, які евакуюються», — сказала вона.
За її словами, часто люди бояться евакуюватися через нерозуміння того, де їм жити, відсутність коштів тощо. Вона навела приклад у Харківській області, де місцева ОВА пропонує евакуацію до Харкова і розміщення, зокрема, у гуртожитках вишів, які вже для цього обладнані.
Верещук підкреслила, що щонайменше три області готові приймати людей, які висловили бажання виїхати з деокупованих територій.
«Тернопільська область у нас готова прийняти людей з евакуаційних поїздів, Львівська область і Полтавщина готові розмістити людей, щоб вони могли пережити зиму», — сказала вона.
- За останні два місяці понад 115 тисяч українців виїхали з особливо небезпечних регіонів, тимчасово окупованих і щойно звільнених територій, а також у межах обовʼязкової евакуації з Донеччини. Тільки з Харківщини виїхали понад 15 тисяч людей, здебільшого це жінки з дітьми, а також літні та маломобільні люди. Евакуюються також люди, чиї населені пункти нещодавно вдалося звільнити від росії.