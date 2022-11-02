Уряд пообіцяв підтримати виробників яєць. Ті повинні збільшити обсяги виробництва та кількість курей — щоб стабілізувати ціни
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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KS KYUNG / Unsplash
Мінагрополітики підписало меморандум із Союзом птахівників України. Уряд підтримає виробників яєць, щоб вони збільшили кількість курей та наростили виробництво.
Про це пише пресслужба відомства.
«Документ спрямований на те, щоб стабілізувати ціни на курячі яйця та не допустити перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, за якими яйця постачаються до торгових мереж. Виробники яєць у межах меморандуму взяли на себе зобовʼязання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголівʼя курей-несучок та обсягів виробництва яєць», — йдеться в повідомленні.
Водночас Міністерство повинно сприяти тому, щоб виробники були забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також могли залучити доступні кредити для своєї діяльності. Крім цього, відомство сприятиме стабільності внутрішніх цін на зернофуражні й олійні культури та продукти їх переробки.
- Антимонопольний комітет України почав досліджувати причини підвищення цін на курячі яйця. За три місяці вони здорожчали майже втричі.
- Кілька тижнів тому ціни на яйця почали різко зростати — вартість десятка яєць у магазинах збільшилась із 32 гривень наприкінці серпня до 70 на початку жовтня. У Мінагрополітики кажуть, що на це вплинула сезонність, бо восени кури традиційно менше несуться, через що зростають ціни на яйця. Крім того, через війну зросла вартість виробництва, тож підприємствам довелося позапланово позбуватися поголівʼя курей-несучок. Частково зупинилася також інкубація яєць для отримання курчат.