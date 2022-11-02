В Ірані заперечили плани нападу на Ірак і Саудівську Аравію

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Flickr / Mohsen Taleb

Влада Ірану заперечує плани нападу на Саудівську Аравію та іракське місто Ербіль. Там називають повідомлення у ЗМІ неправдивими.

Про це заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані, пише Reuters.

Він заявив, що у західних ЗМІ зʼявилися повідомлення про іранську загрозу Саудівській Аравії, які були «безпідставними звинуваченнями».

«Таке упереджене повідомлення новин деякими західними і сіоністськими партіями має на меті створити негативну атмосферу стосовно Ірану і зруйнувати нинішні позитивні тенденції у відносинах із країнами регіону», — заявив Канаані.

За його словами, Іран прагне дотримуватися політики добросусідства.