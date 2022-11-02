В Ірані заперечили плани нападу на Ірак і Саудівську Аравію
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Flickr / Mohsen Taleb
Влада Ірану заперечує плани нападу на Саудівську Аравію та іракське місто Ербіль. Там називають повідомлення у ЗМІ неправдивими.
Про це заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані, пише Reuters.
Він заявив, що у західних ЗМІ зʼявилися повідомлення про іранську загрозу Саудівській Аравії, які були «безпідставними звинуваченнями».
«Таке упереджене повідомлення новин деякими західними і сіоністськими партіями має на меті створити негативну атмосферу стосовно Ірану і зруйнувати нинішні позитивні тенденції у відносинах із країнами регіону», — заявив Канаані.
За його словами, Іран прагне дотримуватися політики добросусідства.
- Саудівська Аравія попередила США про плани атаки з боку Ірану на цілі в королівстві. Військові США та країн Близького Сходу перебувають у стані підвищеної готовності. У відповідь на попередження США Саудівська Аравія та кілька сусідніх країн підвищили рівень готовності для своїх військових сил. Саудівські посадовці заявили, що Іран готовий напасти як на королівство, так і на Ірак, щоб відвернути увагу від внутрішніх протестів, що охопили країну.