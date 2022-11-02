Польща вирішила збудувати свою першу атомну електростанцію
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Frédéric Paulussen / Unsplash
Уряд Польщі вирішив збудувати на своїй території першу атомну електростанцію. Допомагатимуть у будівництві США.
Про це йдеться у заяві польського уряду.
АЕС будуватимуть на базі американської технології реакторів AP1000. Коштуватиме весь процес близько $20 мільярдів.
«Вибір американської технології не тільки зміцнить енергетичну безпеку Польщі, але й стане значним імпульсом розвитку для нашої економіки», — заявила міністр клімату і навколишнього середовища Анна Москва.
Вона додала, що партнерство зі США у будівництві першої атомної електростанції в Польщі є чітким підтвердженням стратегічного підходу обох країн до питання суверенітету Польщі та енергетичної безпеки всієї Центрально-Східної Європи.
За її словами, будівництво АЕС розпочнеться у 2026 році, а в 2033 році станцію планують ввести в експлуатацію.
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