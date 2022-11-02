У кількох районах Києва почалися екстрені відключення світла поза графіками

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Assosiated Press

У кількох районах Києва почалися екстрені відключення електроенергії поза стабілізаційними графіками.

У ДТЕК «Київські електромережі» повідомили, що це відбувається через перевантаження.

«На жаль, через атаку росії спостерігається перевантаження електромереж на Оболоні, Виноградарі, Мінському масиві, Святошині, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці», — повідомили в компанії.

Відключення необхідні, щоб вберегтися від масових аварій на обладнанні. Енергетики докладаються зусиль, щоб стабілізувати ситуацію до кінця цього тижня.