У кількох районах Києва почалися екстрені відключення світла поза графіками
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Assosiated Press
У кількох районах Києва почалися екстрені відключення електроенергії поза стабілізаційними графіками.
У ДТЕК «Київські електромережі» повідомили, що це відбувається через перевантаження.
«На жаль, через атаку росії спостерігається перевантаження електромереж на Оболоні, Виноградарі, Мінському масиві, Святошині, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці», — повідомили в компанії.
Відключення необхідні, щоб вберегтися від масових аварій на обладнанні. Енергетики докладаються зусиль, щоб стабілізувати ситуацію до кінця цього тижня.
- Зранку 2 листопада «Укренерго» продовжила графіки погодинних відключень електроенергії в Києві, а також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.
- Уже об 11:00 у Сумській, Харківській та Полтавській областях графіки скасували. Там почали вимикати світло на більш тривалі терміни.