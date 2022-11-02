США планують до середини 2023 року поставити Україні системи Vampire для боротьби з дронами

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США мають намір до середини наступного року надіслати Україні систему боротьби з безпілотниками Vampire.

Про це повідомляє Defence News із посиланням на представника Пентагону.

«Що стосується Vampire, ми очікуємо, що контракт буде укладено протягом наступних кількох місяців. Зараз ми плануємо, що поставка відбудеться в середині 2023 року», — заявив речник Пентагону генерал Пет Райдер.

Він підкреслив, що розбудова протиповітряної оборони України залишається пріоритетом, і це те, на чому Штати продовжуватимуть зосереджуватись і над чим «працюватимуть так швидко, як тільки зможуть».

Vampire — модульна ракетна установка, виготовлена компанією L3Harris. Вона використовує боєприпаси з лазерним наведенням для ураження наземних або повітряних цілей, включно з безпілотниками.