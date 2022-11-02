Вийшов другий трейлер фільму «Аватар 2» Джеймса Кемерона

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Студія 20th Century Studios випустила другий трейлер фільму «Аватар: Шлях води», події в якому відбуваються через 10 років після історії першого фільму.

Перший трейлер показали ще у травні. За перший день він набрав 148,6 мільйона переглядів, що, за словами режисера Джеймса Кемерона, показало значний інтерес до фільму. Загалом він запланував пʼять «Аватарів», при цьому вся третья частина і половина четвертої стрічки вже відзняті.

Світова премʼєра фільму «Аватар: шлях води» запланована на 16 грудня 2022 року.