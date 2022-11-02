Юлію Каждан призначили новою виконувачкою обовʼязків директора Довженко-Центру

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Державне агентство України з питань кіно призначило нового виконувача обовʼязків гендиректора Довженко-Центру — Юлію Каждан. Колишню очільницю Олену Гончарук відсторонили за результатами аудиту.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

«На посаду керівника Довженко-Центру буде проведено конкурсний відбір, а до того часу обовʼязки керівника виконуватиме професійний кризовий менеджер, який має усунути недоліки, виявлені під час перевірки, і налагодити фінансово-господарську діяльність Центру. Участі в конкурсі на посаду генерального директора Довженко-Центру кризовий менеджер не братиме», — йдеться в повідомленні.

Юлія Каждан очолить Довженко-Центр на період до завершення конкурсного відбору на посаду генерального директора Центру.

За відкритими даними, вона є керівницею кінологічного центру «Ерсте Хунд», підприємства з діяльністю у сфері права «Джулія», юридичної фірми «Каждан та партнери». Її попередня діяльність не повʼязана зі сферою кіно.