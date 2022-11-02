Юлію Каждан призначили новою виконувачкою обовʼязків директора Довженко-Центру
- Автор:
- Софія Телішевська
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Державне агентство України з питань кіно призначило нового виконувача обовʼязків гендиректора Довженко-Центру — Юлію Каждан. Колишню очільницю Олену Гончарук відсторонили за результатами аудиту.
Про це повідомила пресслужба Держкіно.
«На посаду керівника Довженко-Центру буде проведено конкурсний відбір, а до того часу обовʼязки керівника виконуватиме професійний кризовий менеджер, який має усунути недоліки, виявлені під час перевірки, і налагодити фінансово-господарську діяльність Центру. Участі в конкурсі на посаду генерального директора Довженко-Центру кризовий менеджер не братиме», — йдеться в повідомленні.
Юлія Каждан очолить Довженко-Центр на період до завершення конкурсного відбору на посаду генерального директора Центру.
За відкритими даними, вона є керівницею кінологічного центру «Ерсте Хунд», підприємства з діяльністю у сфері права «Джулія», юридичної фірми «Каждан та партнери». Її попередня діяльність не повʼязана зі сферою кіно.
- На сьогодні Держкіно направило до Міністерства юстиції порядок організації та проведення конкурсу на посаду керівника державного закладу культури. Це Положення стосується всіх державних закладів культури, що перебувають в управлінні Держкіно. Одразу після реєстрації наказу будуть оголошені конкурсні відбори всіх керівників державних підприємств, які перебувають у сфері управління Держкіно.
- Наразі важко спрогнозувати точний час проведення конкурсу на посаду керівника Довженка Центру. Утім, гіпотетично, це може бути кінець 2022 року або початок 2023 року.