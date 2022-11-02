ЗМІ опублікували нові фото російських носіїв ракет «Кинджал» у білорусі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Planet Labs Inc. via AP
Свіжі супутникові знімки від Planet Labs зафіксували три російських літаки МіГ-31К на авіабазі Мачуліщі у білорусі. Фото зроблені у понеділок, 31 жовтня, о 10:41 за київським часом.
Про це повідомляє фінське видання Faktisk.
За даними моніторингової групи «Беларускі Гаюн», ці літаки мають реєстраційні номери RF-92462, RF-92339 і RF-92333.
Раніше «Беларускі Гаюн» припускав, що «Кинджали» могли приїхати у Мачуліщі 16 жовтня, коли з росії прилетіли три військово-транспортних літаки Іл-76 ВКС рф (RF-86902, RF-76722, RF-76724).
Крім літаків, які здатні нести ракети «Кинджал», на авіабазі помітили 6 гелікоптерів Мі-24 ВПС білорусі та два гелікоптери Мі-8 ВПС білорусі.
- 1 листопада британська розвідка також повідомляла про літаки-перехоплювачі МіГ-31К на білоруському аеродромі Мачуліщі. Їх зафіксували супутники 17 жовтня. Також на цьому аеродромі помітили велику каністру, яка зберігалася неподалік у захисному земляному валу. У британській розвідці вважають, що ця каністра повʼязана з балістичною ракетою «Кинджал».
- Ракета «Кинджал» має радіус дії 2 000 кілометрів. Її швидкість в 10 разів більша за швидкість звуку.