ЗМІ опублікували нові фото російських носіїв ракет «Кинджал» у білорусі

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Planet Labs Inc. via AP

Свіжі супутникові знімки від Planet Labs зафіксували три російських літаки МіГ-31К на авіабазі Мачуліщі у білорусі. Фото зроблені у понеділок, 31 жовтня, о 10:41 за київським часом.

Про це повідомляє фінське видання Faktisk.

За даними моніторингової групи «Беларускі Гаюн», ці літаки мають реєстраційні номери RF-92462, RF-92339 і RF-92333.

Раніше «Беларускі Гаюн» припускав, що «Кинджали» могли приїхати у Мачуліщі 16 жовтня, коли з росії прилетіли три військово-транспортних літаки Іл-76 ВКС рф (RF-86902, RF-76722, RF-76724).

Крім літаків, які здатні нести ракети «Кинджал», на авіабазі помітили 6 гелікоптерів Мі-24 ВПС білорусі та два гелікоптери Мі-8 ВПС білорусі.