Партія експремʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу лидирує на виборах до парламенту
- Автор:
- Анна Холоднова
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Uriel Sinai / Stringer
За результатами екзитполів на виборах до парламенту Ізраїлю лідирує партія колишнього премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу «Лікуд».
Про це пише Reuters.
«Ми отримали величезний вотум довіри з боку народу Ізраїлю. Ми стоїмо на порозі дуже великої перемоги», — заявив Нетаньягу у виборчому штабі своєї партії.
Згідно з екзитполами ізраїльського телебачення, команда Нетаньягу може зайняти 62 із 120 місць у Кнесеті [парламенті Ізраїлю].
Чинний премʼєр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід не визнав таких результатів і сказав, що почекає остаточного підрахунку. Опитування показало, що його партія «Єш Атід» може зайняти 53-54 місця в Кнесеті.
- 19 жовтня міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц та лідер опозиції Біньямін Нетаньягу висловили небажання надавати Україні військову допомогу у війні з росією. Вони наполягали на продовженні гуманітарної підтримки.