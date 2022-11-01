В Італії планують криміналізувати незаконні рейв-вечірки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Sam Mar / Unsplash
Новий італійський уряд планує запровадити кримінальну відповідальність за організацію незаконних рейв-вечірок. Обвинуваченим загрожуватиме до шести років вʼязниці.
Про це пише BBC.
Новий злочин матиме назву «вторгнення з метою небезпечного зібрання» і стосуватиметься вечірок для понад 50 людей. Також правоохоронці отримають право прослуховувати організаторів.
Премʼєр-міністр Мелоні стверджувала, що мета нового закону — захистити людей від шкоди, і він нічим не відрізняється від закону в інших країнах Європи. Попередній уряд вже працював над зміною законодавства після того, як у 2021 році масовий рейв у центральному місті Вітербо завершився смертю двох людей. Але проєкт нового уряду йде далі та включає великі штрафи та конфіскацію звукових систем.
- У червні 2021 року на заході Франції поліція сім годин намагалася розігнати рейв-вечірку, у якій брали участь півтори тисячі людей.