Світло не обовʼязково вимикатимуть на 12 годин. ДТЕК оприлюднила нові графіки відключень у Києві

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ДТЕК «Київські електромережі» опублікувала оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії та наголосила, що наразі немає потреби у тому, аби вимикати світло на 12 годин.

Однак у відключеннях можлива невелика похибка у часі в межах 30—40 хв для перепідключення електропостачання між групами.

«Опубліковані три черги відключень не означають, що світло буде відсутнє протягом всіх часових проміжків. Якщо енергосистема працюватиме коректно — відключення взагалі не застосовуватимуть», — пояснює ДТЕК.

Відключення однієї групи в рамках стабілізаційного графіка розраховані на скорочення споживання до 250 МВт. Якщо є розпорядження НЕК «Укренерго» скоротити споживання більше ніж на 250 МВт, то відключення стають екстреними. У такому випадку графік не працюватиме.

Про екстрені відключення можна дізнаватися, наприклад, через чат-бот ДТЕК або чат-бот YASNO.