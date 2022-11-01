Норвегія почала поставки через газогін Baltic Pipe

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Немеш Янош / УНІАН

У Данії запустили газоприймальний термінал трубопроводу Baltic Pipe у місті Нюбру. Відтак Норвегія почала експорт газу до Польщі через данську територію.

Про це повідомила місцева компанія Energinet.

Baltic Pipe почав працювати 1 жовтня, але газ для Польщі — близько 6 млн кубометрів на добу — йшов з родовищ Данії у Північному морі та з європейської газової мережі.

Запуск термінала в Нюбру дозволить імпортувати газ з Норвегії, як і планувалося. На терміналі газ з Europipe II проходить очищення і після зниження тиску подається далі в Baltic Pipe.

Поки що він працюватиме на половину потужності. Вихід данського термінала на повну потужність очікується вже до кінця року.