Норвегія почала поставки через газогін Baltic Pipe
- Автор:
- Софія Телішевська
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Немеш Янош / УНІАН
У Данії запустили газоприймальний термінал трубопроводу Baltic Pipe у місті Нюбру. Відтак Норвегія почала експорт газу до Польщі через данську територію.
Про це повідомила місцева компанія Energinet.
Baltic Pipe почав працювати 1 жовтня, але газ для Польщі — близько 6 млн кубометрів на добу — йшов з родовищ Данії у Північному морі та з європейської газової мережі.
Запуск термінала в Нюбру дозволить імпортувати газ з Норвегії, як і планувалося. На терміналі газ з Europipe II проходить очищення і після зниження тиску подається далі в Baltic Pipe.
Поки що він працюватиме на половину потужності. Вихід данського термінала на повну потужність очікується вже до кінця року.
- Газопровід Baltic Pipe — це новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі, а також кінцевим споживачам у сусідніх країнах. Baltic Pipe почали будувати 4 вересня 2020 року і закінчили роботи завчасно — 27 вересня замість 1 жовтня, як планувалося.