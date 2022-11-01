Повітряне командування пояснило, у яких випадках тривогу оголошують по всій країні

Новини

Повітряну тривогу по всій Україні оголошують у разі появи в небі літаків стратегічної авіації чи носіїв ракет, або під час застосування ворогом ракет з акваторії морів.

Про це на брифінгу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, повітряні тривоги не завжди завершуються якимись ураженнями.

«Повітряна тривога оголошується з метою запобігти наслідкам, які можуть бути від завдання ударів. Літаки стратегічної авіації, такі як Ту-160, Ту-95, можуть завдавати ударів де завгодно, тому по всій Україні оголошують повітряну тривогу», — сказав він.

Також повсюдну тривогу вмикають, коли в небі фіксують літаки-носії ракет «Кинжал» та «Калібр».

«Не завжди цей сигнал супроводжується саме запусками ракет. Тому тут треба ставитися з розумінням», — додав він.