Повітряне командування пояснило, у яких випадках тривогу оголошують по всій країні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Повітряну тривогу по всій Україні оголошують у разі появи в небі літаків стратегічної авіації чи носіїв ракет, або під час застосування ворогом ракет з акваторії морів.
Про це на брифінгу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, повітряні тривоги не завжди завершуються якимись ураженнями.
«Повітряна тривога оголошується з метою запобігти наслідкам, які можуть бути від завдання ударів. Літаки стратегічної авіації, такі як Ту-160, Ту-95, можуть завдавати ударів де завгодно, тому по всій Україні оголошують повітряну тривогу», — сказав він.
Також повсюдну тривогу вмикають, коли в небі фіксують літаки-носії ракет «Кинжал» та «Калібр».
«Не завжди цей сигнал супроводжується саме запусками ракет. Тому тут треба ставитися з розумінням», — додав він.
- Вранці 31 жовтня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Росіяни випустили понад 50 ракет, з яких ЗСУ збили 44. Проте ворог таки поцілив в обʼєкти критичної інфраструктури в семи областях України.