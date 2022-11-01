Російські війська атакували Миколаїв ракетами С-300. Загинула щонайменше одна людина
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Сєнкевич Online / Telegram
Близько опівночі 1 листопада росіяни обстріляли Миколаїв ракетами С-300. Наразі відомо про одну загиблу жінку.
Про це розповів мер міста Олександр Сєнкевич.
Обстріл повністю зруйнував двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та уламків сталась пожежа. Також частково зруйнований навчальний заклад.
У кількох приватних будинках вибиті вікна, двері, пошкоджений дах. Вибухова хвиля та уламки вибили ОСБ плити у медзакладі, якими зашили вікна після попереднього обстрілу.
На місці продовжуються аварійно-пошукові роботи.