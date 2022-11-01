Норвегія підвищує бойову готовність у відповідь на війну росії в Україні

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Із 1 листопада Норвегія підвищить рівень бойової готовності своїх збройних сил у відповідь на війну росії проти України. Також країна посилить патрулювання на морі.

Про це пише Reuters.

За словами начальника оборони, генерала Ейріка Крістофферсена, Норвегія намагатиметься ввести свій новий парк американських морських патрульних літаків P-8 Poseidon у регулярну експлуатацію швидше, ніж планувалося.

Рівень бойової готовності військових є секретним, тож уряд Норвегії відмовився розголошувати подальші подробиці.

Крістофферсен також зазначив, що жодних конкретних загроз проти Норвегії, які б спричинили таке рішення, не було. Однак «невизначеності» спонукали владу підвищити бойову готовність країни.

«Ми бачили ескалацію [війни] в Україні, ми [Норвегія] тренуємо українські сили, війна в Україні змінилася з російською мобілізацією. І в той же час ми мали вибух газу в Балтійському морі та активність безпілотників на платформах Північного моря», — сказав він.

Крістофферсен додав, що підвищений рівень готовності військ триватиме рік, «можливо, більше».