Повітряні сили збили 45 із 55 ракет — це «найкращий результат» під час масового запуску

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Повітряні сили під час ранкового обстрілу 31 жовтня збили 45 із 55 ракет.

Про це в етері телемарафону ввечері 31 жовтня повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Якщо ми говоримо про ракети, які були запущені з літаків стратегічної авіації, то уже є оновлені дані: 45 ракет збито із 55 випущених. З усіх масових запусків цієї високоточної зброї по Україні — це найкращий результат. Коли запускали менші партії, по 4 ракети, було і 100% збитих, було 9 збитих із 12, але це небагато ракет. Коли летить така велика кількість, то 45 із 55 — це напрочуд гарний результат. Особливо як врахувати, що ми збиваємо фактично ще радянськими засобами «Бук», переносними зенітно-ракетними комплексами і маємо ще авіацію», — розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Західна система IRIS-T, за його словами, відпрацювала сьогодні «просто на відмінно».