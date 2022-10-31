В Instagram стався збій — користувачі повідомляють про блокування акаунтів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Alexander Shatov / Instagram
В соціальній мережі Instagram стався глобальний збій, внаслідок якого видаляються акаунти користувачів.
Про це повідомляє Sky News.
«Ми знаємо, що дехто з вас мають проблеми з доступом до свого облікового запису Instagram. Ми розглядаємо це питання і просимо вибачення за незручності», — заявили в компанії.
Видання зазначає, що тисячі користувачів отримують повідомлення про блокування акаунта під час спроби увійти в свій обліковий запис. На екрані зʼявляється повідомлення «Ми призупинили ваш обліковий запис 31 жовтня 2022 року». При цьому користувачі мають 30 днів, щоб оскаржити рішення про блокування акаунта в соцмережі.
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