Майже третина українських шкіл перенесла осінні канікули на зиму
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
У 28% шкіл України осінні канікули перенесли на зимовий період.
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
«Сьогодні учні понад 7 тисяч шкіл повернулися до навчання після осінніх канікул. Натомість на тижневий відпочинок пішли учні столичних шкіл та деяких шкіл в областях. Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 234 школах», — написав Шкарлет.
За його словами, також у 3 671 школі осінні канікули перенесли на зимовий період, що становить понад 28% загальної кількості шкіл.
«Канікули є обовʼязковим компонентом освітнього процесу. Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює педрада, яке затверджує наказом директор школи», — написав міністр.