Наразі потреби немає. Голова Київської ОВА розповів про план евакуації населення у випадку критичної ситуації

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Facebook / Олексій Кулеба

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба у зверненні до мешканців області заявив, що ворог продовжує бити по обʼєктах критичної інфраструктури, але влада наразі не має наміру евакуйовувати жителів Київщини в інші регіони.

«Жодних евакуаційних заходів на території Київської області не відбувається та в найближчий час не планується. Ситуація з енергетикою складна, проте під контролем», — наголосив він.

За його словами, електроенергія в області вже почала відновлюватися. Про всі плани дій жителі Київщини будуть знати завчасно.

Раніше в інтервʼю польському виданню Onet, а також в ефірі телемарафону Кулеба зазначав, що влада має план дій на випадки ситуацій різної складності.

«Ми до цього готуємось і маємо кілька сценаріїв. Ми працюємо над відкриттям 754 теплових пунктів. У них буде альтернативне опалення, зокрема дровами. Це адміністративні будівлі, такі як школи, дитячі садки. Ми вже створили інтерактивну карту, де люди можуть швидко побачити, де знаходиться найближчий тепловий пункт. У них кожен зможе запастися теплими речами та їжею, а також зарядити мобільні телефони. Там ви зможете перечекати кризових моментів. Є й інший сценарій: якщо ми розуміємо, що інфраструктура настільки пошкоджена, що її швидко не вирішити, створюється план тимчасового перевезення людей до регіонів, де ситуація більш стабільна. Ми готуємось до всіх варіантів», — зазначив він.