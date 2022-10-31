Нацполіція: Від ранкових ракетних обстрілів постраждали 13 цивільних

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Міністерство внутрішніх справ

За даними голови Нацполіції Ігоря Клименка, від ракетних обстрілів 31 жовтня постраждало 13 мирних жителів.

Такі цифри він озвучив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Масштаби фінансових збитків ще встановлюють, на місці руйнувань у десяти регіонах країни працюють відповідні служби.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець уточнив, що в області від ракетних прильотів постраждали чотири людини, вони зараз перебувають у лікарні.

Водночас енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Передовсім обʼєктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства.