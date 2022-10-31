Нацполіція: Від ранкових ракетних обстрілів постраждали 13 цивільних
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерство внутрішніх справ
За даними голови Нацполіції Ігоря Клименка, від ракетних обстрілів 31 жовтня постраждало 13 мирних жителів.
Такі цифри він озвучив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Масштаби фінансових збитків ще встановлюють, на місці руйнувань у десяти регіонах країни працюють відповідні служби.
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець уточнив, що в області від ракетних прильотів постраждали чотири людини, вони зараз перебувають у лікарні.
Водночас енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Передовсім обʼєктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства.
- Вранці 31 жовтня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Росіяни випустили понад 50 ракет, з яких ЗСУ збили 44. Проте ворог таки поцілив в обʼєкти критичної інфраструктури у семи областях України.